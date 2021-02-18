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الحظر وتعديلات على الموازنة.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تحت حظر التجوال الشامل بعد ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا،، والداخلية تتوعد السائقين المخالفين بالغرامة المالية.
= الأمن الوطني يراقب الأسعار في فترة الحظر الصحي،، وامتعاض شعبي من قرارات لجنة السلامة.

= الإعدام مرتين بحق إمرأة القت طفليها في دجلة،، والكاظمي يتعهد بالملاحقة القانونية لقتلة المتظاهرين.

= الحكومة تعتزم اجراء تعديلات على الموازنة العامة،، ورئيس الجمهورية يكثف اتصالاته لعقد اجتماع موسع بشأن القانون.

 

يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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