انت الان تتابع خبر الحظر وتعديلات على الموازنة.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تحت حظر التجوال الشامل بعد ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا،، والداخلية تتوعد السائقين المخالفين بالغرامة المالية.
= الأمن الوطني يراقب الأسعار في فترة الحظر الصحي،، وامتعاض شعبي من قرارات لجنة السلامة.
= الإعدام مرتين بحق إمرأة القت طفليها في دجلة،، والكاظمي يتعهد بالملاحقة القانونية لقتلة المتظاهرين.
= الحكومة تعتزم اجراء تعديلات على الموازنة العامة،، ورئيس الجمهورية يكثف اتصالاته لعقد اجتماع موسع بشأن القانون.
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