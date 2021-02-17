انت الان تتابع خبر عشائر عراقية تدعو لايقاف انتهاكات حقوق الانسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت عشائر عراقية في بيان لها، اليوم الاربعاء، الى ايقاف انتهاكات حقوق الانسان، مطالبة رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل العاجل.