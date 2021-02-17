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انت الان تتابع خبر عشائر عراقية تدعو لايقاف انتهاكات حقوق الانسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت عشائر عراقية في بيان لها، اليوم الاربعاء، الى ايقاف انتهاكات حقوق الانسان، مطالبة رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل العاجل.
كما طالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء تحقيق عاجل بخصوص الانتهاكات الحاصلة.
وطالبت العشائر في البيان مفوضية حقوق الانسان والمنظمات الانسانية الدولية بزيارة الموقوفين للاطلاع على اوضاعم، مطالبة وزارة الصحة بارسال فريق طبي متخصص لسوء حالة بعض المعتقلين.