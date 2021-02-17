سياسي: الجماعات المتطرفة هي المستفيدة من عرقلة زيارة البابا إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أكد الكاتب والمحلل السياسي، احمد الياسري، اليوم الأربعاء، أن المستفيد من عرقلة زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي الجماعات المتطرفة التي تريد للبلاد ان يكون طيفاً واحداً.

وقال الياسري خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "زيارة البابا تاريخية ومهمة جداً وتصب في مصلحة استقرار العراق"، مشيراً إلى أن "الزيارة تأتي بعد زيارة البابا يوحنا الثاني عام 1999".

أما فيما يتعلق بلقاء البابا مع المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، أوضح أن "هناك قيم مشتركة بين البابا والسيد السيستاني تتثمل في الانفتاح على الأخر والتعايش السلمي بين جميع المكونات".



وأضاف الياسري، أن "زيارة البابا إلى النجف تؤكد أن النجف ستبقى منارة للعالم الشيعي أجمع".