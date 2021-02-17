الحلبوسي يؤكد أهمية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان الأخير "استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة، وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".



من جهته، أكد السفير الروسي دعمَ بلاده للعراق، مجدِّداً دعوةً سابقةً من قبل رئيس مجلس الدوما إلى سيادته لزيارة روسيا الاتحادية.

