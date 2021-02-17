الحلبوسي يقدم تعازيه بوفاة النائب آرام بالاتي

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تعازيه بوفاة المتحدث باسم المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الأخ النائب آرام ناجي المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي بسبب مضاعفات كورونا".

وأضاف الحلبوسي في بيانه: "لقد كان الفقيد من النواب المثابرين والحريصين على أداء واجباتهم، تاركاً أثرا طيبا فينا بعد رحيله".