عمرو أديب يتعرض لحادث سير مروّع... وهذه حالته الصحية

ونقل اديب الى المستشفى بعد تحطم سيارته من نوع رانج روفر بالكامل، حيث اتى الحادث بعد انتهائه من تقديم برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة mbc مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة أديب، بعد الحادث. وأظهرت الصور تضرر السيارة الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.



وقال مصدر من برنامج "الحكاية"، إنه تم نقل عمرو أديب لأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر؛ للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة.