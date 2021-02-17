مفوضية الانتخابات تخفض رسوم تسجيل الترشيح.. فكم بلغت القيمة؟

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاربعاء، عن تخفيض رسوم المرشحين إلى مليوني دينار بدلا من خمسة ملايين.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف في بيان صدر خلال لقائه فريقا من التحالفات السياسية، ان "رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح خفضت إلى مليونين بدلا من خمسة ملايين دينار"، مبينا ان "موعد تسجيل التحالفات السياسية باقٍ ولن يتغير لكن التسهيلات كافة متوفرة لتسجيل التحالفات".

واضاف ان "موعد تسجيل المرشحين الفرديين باقٍ أيضا ولن يتغير والتسهيلات متوفرة لهم أيضا"، مشيرا الى ان "نقل الناخب من مركز اقتراع إلى مركز أخر جائز ان كان بنفس الدائرة".

وبين انه "تم استثناء الأبناء من ايقاف حالات النقل من دائرة إلى أخرى والسماح لهم باللحاق بذويهم المسجلين بالبطاقة التموينية"، لافتا الى انه "ستتم دراسة حالات النقل من محافظة إلى أخرى بعد تقديم طلبات بذلك لأنها متوقفة".

وبشان انتخابات الخارج، اكد خلف "اننا عاكفون على تسهيل ناخبي الخارج من خلال التسجيل البايومتري والمشاركة بالانتخابات"، لافتا الى "اننا مصممون لتجاوز مشاكل الانتخابات الماضية بما يخص انتخابات الداخل والخارج".

وتابع: "اذا لم تصل المفوضية إلى إيجاد آلية امنية لإجراء انتخابات الخارج، فسنكون مجبرين على إلغائها".