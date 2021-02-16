لبنان.. مشكلات بخدمة الإنترنت وحديث عن صيانة دوريّة لكابل دولي

وتعرض لبنان اليوم الثلاثاء، لمشكلات "كبيرة" في الخدمة انعكست على حياة المواطنين، بحسب العديد منهم.

بدوره قال مدير عام "أوجيرو" عماد كريديّة أمس الاثنين، بحسب "mtv" إن "ما سيحصل غداً (اليوم) هو صيانة دوريّة لكابل الإنترنت القادم من فرنسا وتبدأ من الساعة 4 بعد الظهر وتنتهي في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء ولن نشهد توقّفاً للإنترنت في لبنان".