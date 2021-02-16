سياسي يعلق على قصف أربيل: طريقة الحادث نمطية والتصريحات هدفها الطشة

بغداد - ياسين صفوان - أكد المحلل السياسي، مصطفى علاء، اليوم الثلاثاء، أن طريقة القصف التي تعرضت له اربيل هي "نمطية"، فيما أشار إلى أن ردود فعل المسؤولين بشأنها اتخذت أسلوب "الطشة".



وقال علاء خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "الذي نفذ الهجوم لديه تواجد قريب من حدود اربيل وهو ذو خبرة ومتحكم على الارض"، مشيرا إلى انه "لا يستبعد ان تكون تركيا هي من نفذت الهجوم بسبب تعاطف حكومة الإقليم مع حزب العمال الكردستاني".

ولفت إلى أن "دول مجاورة للعراق لا تريد لزيارة بابا الفاتيكان إلى البلاد أن تتم، لان ذلك سيخرج العراق من دائرة الدول التي يكثر فيها النشاط الإرهابي"، مبيناً أنه "اذا لم تتم هذه الزيارة فسيخسر العراق معركة كبيرة في الحرب الناعمة".

وبشأن تبني فصيل "اولياء الدم" للعملية، قال علاء أن "هذا أسم وهمي"، لافتاً إلى أن "أسماء الفصائل التي تطرح يومياً أصبحت أكثر من أغاني سعدون الساعدي".