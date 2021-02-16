انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن هجوم أربيل: للرئيس الأميركي الحق في الرد بأي وقت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن للرئيس الأميركي الحق في الرد في أي وقت، بشأن هجوم اربيل الذي نفذ بواسطة قذائف الهاون أمس.
وأضاف البيت الابيض "لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل"، مؤكداً أنه يتواصل مع "الشركاء العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل".
وتابع البيت الأبيض أن "وزير الخارجية الأميركي تواصل مع نظيره العراقي للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل".