انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن هجوم أربيل: للرئيس الأميركي الحق في الرد بأي وقت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن للرئيس الأميركي الحق في الرد في أي وقت، بشأن هجوم اربيل الذي نفذ بواسطة قذائف الهاون أمس.