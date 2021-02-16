انت الان تتابع خبر الناتو يؤكد دعمه للعراق في ملاحقة 'التنظيمات الإرهابية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان الكاظمي "تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، لبحث التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، لاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق".

وأشار الكاظمي إلى "أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية بعملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه، أشاد ستولتنبيرغ "بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية".