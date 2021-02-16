الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'إرهابي' في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، اعتقال احد "الارهابيين" في الانبار.



وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولته دخول قضاء الكرمة بالأنبار".

وأضاف أن المعتقل "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".