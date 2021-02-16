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البيشمركة تعلن تشكيل ثلاث لجان تحقيقية بشأن قصف أربيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ياور خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "العملية التي نفذت مساء أمس تشبه إلى حدة كبير عملية القصف التي حدثت قبل عام، وتشبه هجمات بغداد من قبل بعض الجماعات المسلحة المنفلتة".


وأوضح، أنه "تم تشكيل ثلاث لجان تحقيقية حول الحادث، الأولى في اربيل، والثاني في بغداد، والثالثة مشتركة بين حكومة الإقليم والمركز".

وأشار إلى أن "الجماعات التي أعلنت تبنيها للحادث هي جماعة وهمية تقف خلفها جهات أخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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