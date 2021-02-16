انت الان تتابع خبر البيشمركة تعلن تشكيل ثلاث لجان تحقيقية بشأن قصف أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ياور خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "العملية التي نفذت مساء أمس تشبه إلى حدة كبير عملية القصف التي حدثت قبل عام، وتشبه هجمات بغداد من قبل بعض الجماعات المسلحة المنفلتة".



وأوضح، أنه "تم تشكيل ثلاث لجان تحقيقية حول الحادث، الأولى في اربيل، والثاني في بغداد، والثالثة مشتركة بين حكومة الإقليم والمركز".

وأشار إلى أن "الجماعات التي أعلنت تبنيها للحادث هي جماعة وهمية تقف خلفها جهات أخرى".