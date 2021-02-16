انت الان تتابع خبر بالفيديو استهداف مطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية تطلق صفارات الانذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-02-16 | 18:42

3,876 مشاهدة

استهدفت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق وسقط أحدها في المطار القديم وأدّى إلى نشوب حرائق تمت السيطرة عليها

القنصلية الأميركية أطلقت صفارات الإنذار بعد استهداف المطار

التحالف الدولي في العراق تحدث عن مقتل مقاول مدني وجرح 5 متعاقدين وجندي أميركي في القصف الصاروخ

وزارة الداخلية في إقليم كردستان : التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اعرب عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي