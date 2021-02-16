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رسمياً.. واشنطن ترفع حركة 'أنصار الله' الحوثية من قائمة الإرهاب

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صدر عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: "اليوم 16 فبراير، تسحب وزارة الخارجية قرار إدراج "أنصار الله" في القائمة".

وأوضح البيان أن "الحركة لم تعد معرضة للقيود التي كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية".


وأضاف أن "المواطنين الأمريكيين لا يحتاجون من الآن فصاعدا إلى إذن من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء التعاملات مع أنصار الله".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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