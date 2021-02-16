الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف كردستان يهدف لخلق الفوضى

بغداد - ياسين صفوان - أكد القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ان استهداف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.



وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه ورد إلى الخليج 365، ان "العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، لافتاً إلى "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وأضاف "جهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وأشار الكاظمي إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة."، مؤكداً أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب".