العمل تحدد موعد ترويج معاملات القروض ضمن الوجبة الـ29

وقال مدير عام الدائرة رائد جبار باهض في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه : انه "تم تحديد يوم 8-3-2021 موعداً نهائياً لترويج معاملات القروض للمستفيدين الذين ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة الـ(29)".

واضاف ان "الدائرة سبق لها الإعلان عن اسماء المشمولين بالقروض الميسرة ضمن الوجبة الـ(29)، وباشرت القيام بالإجراءات المعنية باستكمال معاملات الشمول"، مشيراً الى ان "هنالك العديد ممن ظهرت اسماؤهم ولم يراجعوا الدائرة لترويج معاملاتهم".