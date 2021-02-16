بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاويتين بداخلهما أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.



إعلام هيأة المنافذ الحدودية قال في بيان تلقته الخليج 365، ان "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة استخبارات المنفذ، وختم الحاويتين من قبل لجنة من الدوائر العاملة بالختم الكمركي".



واضاف البيان انه "نم احالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".