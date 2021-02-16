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ضبط حاويتين بداخلهما أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاويتين بداخلهما أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.
إعلام هيأة المنافذ الحدودية قال في بيان تلقته الخليج 365، ان "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة استخبارات المنفذ، وختم الحاويتين من قبل لجنة من الدوائر العاملة بالختم الكمركي".

واضاف البيان انه "نم احالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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