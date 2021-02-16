انت الان تتابع خبر التحالف الدولي: الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد التحالف الدولي في العراق، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم.
وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تدوينة له، "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة منها قاعدة أربيل الجوية".
وأضاف أن "القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي)".
وتابع أن "حكومة إقليم كوردستان تقود التحقيق، سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".
وأضاف أن "القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي)".
وتابع أن "حكومة إقليم كوردستان تقود التحقيق، سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".