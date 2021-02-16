التحالف الدولي: الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تدوينة له، "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة منها قاعدة أربيل الجوية".

وأضاف أن "القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي)".



وتابع أن "حكومة إقليم كوردستان تقود التحقيق، سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".