انت الان تتابع خبر اصدار احكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم نوفل العاكوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، حكما على المتهم نوفل العاكوب بالسجن لمدة 5 سنوات.

