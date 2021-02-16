انت الان تتابع خبر اصدار احكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم نوفل العاكوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، حكما على المتهم نوفل العاكوب بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، انه "بناءاً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد صدر حكم من محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد على المتهم نوفل العاكوب لمدة 3 سنوات وفق المادة 340 ق ع والقضية الثانية وفق المادة 319 ق ع سنتين ويكون مجموع الاحكام 5 سنوات مع استمرار التحقيق في اكثر من 15 قضية تحقيقية اخرى".