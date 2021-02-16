انت الان تتابع خبر قوة مشتركة تلقي القبض على عصابة للسطو المسلح في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - القت قوة مشتركة من الاستخبارات والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة للسطو المسلح في محافظة الديوانية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته الخليج 365، ان "قوة مشتركة من الاستخبارات والأمن الوطني فضلا عن مفارز شعبة مكافحة الاجرام في الديوانية تمكنت من القاء القبض على (٥) متهمين اعترفوا أثناء التحقيق بارتكابهم عملية سطو مسلح على احدى الدور السكنية بعد قيامهم بتسلق باب الدار وسرقة مخشلات ذهبية ومبالغ نقدية تحت تهديد السلاح".
واضافت انه "تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
واضافت انه "تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".