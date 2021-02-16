انت الان تتابع خبر قوة مشتركة تلقي القبض على عصابة للسطو المسلح في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القت قوة مشتركة من الاستخبارات والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة للسطو المسلح في محافظة الديوانية.

