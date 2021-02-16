بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء بمحافظة البصرة.



وقالت القيادة في بيان ان "مفارز الفوج الرابع اللواء الأول التابعة لقيادة فرقة الرد السريع تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤٠٦ قتل العمد في منطقة الهارثة بمحافظة البصرة".



وبينت القيادة أنه "تم تسليمهما الى جهة الطلب لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهما".