الحشد والقوات الأمنية يعتقلان مطلوبا بتهمة الإرهاب في بلد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اعتقال مطلوبا بتهمة الإرهاب في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد 80 كم جنوب تكريت

الهيئة قالت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، اعتقلت مطلوبا بتهمة الإرهاب في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد 80 كم جنوب تكريت".

واضاف البيان ان "المعتقل اعترف خلال التحقيق الاولي بتورطه في عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية".