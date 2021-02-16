انت الان تتابع خبر مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستكون مواجهة اليوم، التاسعة بين الفريقين في آخر ثماني سنوات ضمن المسابقة القارية الأولى، ويقف التاريخ مع النادي الكتالوني