بلاسخارت: نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل

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بغداد - ياسين صفوان - دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، لحماية العراق بعد الهجوم الذي استهدف مطار اربيل.
بلاسخارت قالت في تغريدة على تويتر: "نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل".
وبينت، أن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار".
وطالبت بلاسخارت، "بحماية العراق من التخاصمات الخارجية"، داعية "إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة".