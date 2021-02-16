انت الان تتابع خبر بلاسخارت: نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، لحماية العراق بعد الهجوم الذي استهدف مطار اربيل.