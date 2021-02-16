القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد

المديرية قالت في بيان تلقته الخليج 365، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب إجرام المحمودية ألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد".

واضاف البيان انه "بعد توفر معلومات حول حادث السرقة تم على الفور تشكيل فريقا للعمل للبحث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى أفراد العصابة الثلاثة من خلال تتبع العجلة التي كانوا يستقلونها، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على أحد المتهمين وبدلالته تم القبض على المتهمين الآخرين، حيث اعترفا بعد التحقيق معهما بأشتراكهما في سرقة المبلغ".

وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".