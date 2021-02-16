مصرف الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، شمول منتسبي الجيش العراقي بالسلف والقروض.

المكتب الاعلامي للمصرف قال في بيان تلقته الخليج 365، ان "مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه بشمول منتسبي الجيش العراقي بالسلف والقروض اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية، بعد ان تم اكمال اجراءات فتح الحسابات واصدار بطاقات الخاصة بمنتسبي الجيش العراقي".

واضاف البيان، ان "العمل مستمر بانجاز بطاقات كافة الوزارت التي وقعت عقد مع المصرف ليتم شمولهم بالتقديم على السلف من خلال النظام الالكتروني الذي سيبدأ العمل به قريبا".