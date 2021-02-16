النزاهة تعيد عقاراً إلى ملكيّة الدولة بقيمة 15 مليار دينار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن ضبط عدد من المُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة في كركوك، لافتة إلى أنَّ مساحة العقار تبلغ (168) دونماً، وتصل قيمته إلى (15) مليار دينارٍ.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان لها تلقته الخليج 365، بأنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك، وبعد تلقّيه معلوماتٍ عن قيام جهةٍ مُتنفِّذةٍ بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ لوزارة الماليَّة، وبيعها وفق عقود بيعٍ غير أصوليَّةٍ في إحدى مناطق المحافظة، انتقل إلى موقع العقار، حيث تمكَّن الفريق من ضبط ثلاثة مُتهمين وأوليَّات وعقود البيع التي تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون".

واضاف البيان، أن "إجراء الكشف الموقعيِّ بيَّن قيام متجاوزين بمسح وتقطع العقار إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها إلى مُواطنين بمبلغ قدرُه (8,000,000) ملايين دينارٍ للقطعة الواحدة وفق عقود بيعٍ غير أصوليَّةٍ، على إثر ذلك تم ضبط المتجاوزين"، مشيرا إلى أن "قيمة العقار البالغة مساحته (168) دونماً تزيد على(15,000,000,000) مليار دينارٍ عراقيٍّ".

وأشار إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُبرزات والمُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".