'غير الناس'.. يارا تتألق باللهجة العراقية لأول مرة

فالأغنيات العراقية تحقق أرقاماً عالية في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما قنوات "يوتيوب" وتحتل صدارة الترند العربي مع كل إصدار جديد لفنان عراقي أو عربي يغني بالعراقية.

وطرحت يارا الأغنية على طريقة الفيديو كليب في عيد الحب يوم أمس من كلمات آدم وألحان شميم وتوزيع نور هاشم. أما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج نويل باسيل وتم تصويره في إمارة الفجيرة.

وانتهت يارا من تسجيل أغنيات ألبومها التي يبلغ عددها ثمانية وبإشراف الملحن طارق أبو جودة. كما احتفلت بوصول عدد مشاهدات أغنيتها "ما بعرف" إلى 200 مليون مشاهدة عبر قناتها في "يوتيوب" وأعلنت أنها أول فنانة لبنانية تحقق هذا الرقم في مكتبة الفيديو الأشهر عالمياً.