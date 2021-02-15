انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات (673 )موزعة كالآتي:
ابو دشير------------- 20 الحرية--------------29
الدورة---------------31
الدولعي---------------2
الرحمانية------------- 10
السيدية-------------- 22
الشالجية -------------22
الشرطه الخامسة--------1
الشعلة ---------------42
الصالحية------------- 10
الطارمية --------------8
العامرية-------------- 22
العطيفية--------------11
العلاوي ---------------6
الغزالية--------------- 23
القادسية --------------10
الكاظمية------------- 28
اللطيفية---------------1
المحمودية------------22
المنصور --------------46
المواصلات------------5
الوشاش---------------8
اليرموك-------------- 19
اليوسفية-------------- 5
جكوك----------------3
حي الجامعة-----------21
حي الجهاد------------35
حي الخضراء---------- 12
حي العامل------------29
حي العدل -------------26
حي الفرات-------------7
سبع البور---------------7
سويب------------------7
شارع حيفا--------------7
كرادة مريم---------------11
سكنة جانب الرصافة-------9
محافظة واسط------------1
الشفاء:
372
الوفيات:
3
ابو دشير------------- 20
ابو غريب ------------21
الاسكان--------------9
الأعلام---------------21
البياع---------------21
التاجي---------------18
التراث----------------5
الدورة---------------31
الدولعي---------------2
الرحمانية------------- 10
السيدية-------------- 22
الشالجية -------------22
الشرطه الخامسة--------1
الشعلة ---------------42
الصالحية------------- 10
الطارمية --------------8
العامرية-------------- 22
العطيفية--------------11
العلاوي ---------------6
الغزالية--------------- 23
القادسية --------------10
الكاظمية------------- 28
اللطيفية---------------1
المحمودية------------22
المنصور --------------46
المواصلات------------5
الوشاش---------------8
اليرموك-------------- 19
اليوسفية-------------- 5
جكوك----------------3
حي الجامعة-----------21
حي الجهاد------------35
حي الخضراء---------- 12
حي العامل------------29
حي العدل -------------26
حي الفرات-------------7
سبع البور---------------7
سويب------------------7
شارع حيفا--------------7
كرادة مريم---------------11
سكنة جانب الرصافة-------9
محافظة واسط------------1
الشفاء:
372
الوفيات:
3