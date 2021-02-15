لجنة مكافحة الفساد تعتقل 'بهاء الجوراني'

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن لجنة مكافحة الفساد اعتقلت "بهاء الجوراني" وهو احد المشتبه به بتهم "فساد".

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة التحقيق العليا في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى، اعتقلت اليوم الاثنين بهاء الجوراني وهو احد رجال الاعمال بتهم تتعلق بالفساد".

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً حمل الرقم 29، قبل أشهر، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.