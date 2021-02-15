انت الان تتابع خبر بالفيديو: هل تستثمر بغداد وجود بايدن وتسرع لسحب القوات الأميركية من أراضيها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع تواجد بايدن في البيت الابيض، فان سيناريو التفاهم مع الديمقراطيين متاح، كما حصل مع باراك اوباما سابقا... للبدء بجدولة انسحاب القوات الامريكية بشكل جدي، على حد وصف نواب اخرين.

وبحسب مراقبين فان الديمقراطيين لديهم استراتيجية ثابتة بميهلم إلى الحوار وليس الحروب، لذا فان وصول بايدن إلى البيت الأبيض سيخفض ايضا من التوترات بين إيران والولايات المتحدة في العراق، وهو ما يستدعي من الاخير، استثمارا افضل لاعادة الاستقرار في البلاد والمنطقة.