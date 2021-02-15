وفد أمني رفيع يصل كركوك للوقوف على الاوضاع الامنية في المحافظة

وذكر بيان عن وزارة الداخلية في بيان أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ووفد رفيع المستوى يصلون الى مقر اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".



واوضح ان "الوفد وصل المحافظة للاطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "زيارتنا لكركوك تهدف الى تفقد قطعات الشرطة الاتحادية في جنوب كركوك ومتابعة اجراءات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في القضاء على بقايا داعش الارهابي".

واوضح ان "الزيارة ستتضمن اللقاء بكافة الأجهزة الأمنية في كركوك".

