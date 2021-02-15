خلاف على 'طيور' يتسبب بمقتل واصابة شخصين في بغداد

وبينت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" انه بعد ورود اخبار بالحادث تم تدوين أقوال الشخص المصاب وعلى الفور تم التحرك والقاء القبض على احد المتهمين".

بغداد - ياسين صفوان - القت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد بالتعاون مع اللواء الرابع شرطة اتحادية القبض على متهم أقدم على اطلاق النار باتجاه شخصين قتل أحدهما واصاب الآخر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012