الاعلام الرقمي: 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل في العراق

وقال المركز في بيان، إن "هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين ( Active ) هذا العام مقارنة بالعام الماضي"، موضحاً أن "عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 25 مليون مستخدم نشط بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي طبقا لاخر احصائية لمؤسستي Hootsuite و We are social المتخصصتين في هذا المجال".واشار المركز الى "وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و 11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و 1‪.‬30 مليون مستخدم لتويتر، و 1.20 مستخدم لشبكة لينكدان بالاضافة الى 17 مليون مستخدم على فيسبوك ماسنجر".

وبين المركز ان "عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق وصل الى 30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021 بزيادة 700 الف مستخدم عن العام الماضي"، مرجحاً أن "الزيادة الحاصلة في اعداد مستخدمي كل المنصات يعود الى تداعيات جائحة كورونا والاغلاق والحظر الذي شهده العراق لمواجهة هذه الازمة وتحول عمليات البيع والشراء والدراسة والعمل وغيرها الى وسائل الاتصال الاجتماعي".