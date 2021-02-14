المالية النيابية بشأن الموازنة: حصة الإقليم ما تزال معلقة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن حكومتي المركز والإقليم متفاهمتان حول ما جاء في مسودة مشروع قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن حصة الإقليم ما تزال معلقة.



وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "حكومتي بغداد وأربيل متفاهمتان بما جاء في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادي وماضيتان باتجاه حسمها، لكن المشكلة تكمن في البرلمان".

وأضاف، أن "حصة الاقليم ما تزال معلقة ولم تحسم حتى الان من قبل الكتل السياسية في البرلمان"، مشيراً الى أن "الكتل المعترضة لم تأت بنص بديل للاتفاق بين الاقليم والمركز، بالتالي لا يوجد أي اتفاق الى الان".