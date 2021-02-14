ادارة الحدود: الاخطاء التحكيمية ظلمتنا كثيراً

اكدت ادارة نادي الحدود الرياضي، ان الاخطاء التحكيمية ظلمت فريق كرة القدم كثيراً بدوري المرة الممتاز.



وقال امين سر نادي الحدود حازم تيموز في بيان ان "الاخطاء التحكيمية اثرت بالسلب على مشوار الفريق في الموسم الحالي من الدوري الممتاز، وافقدتنا العديد من النقاط التي كانت كفيلة ان تضعنا في مركز افضل بكثير من مركزنا الحالي".

وفيما يخص حالة الطرد التي تعرض لها محترف الحدود جوزيف نثانيال في مباراة الامس وما رافقها من احداث، بين تيموز ان "ادارة النادي ستستدعي اللاعب للوقوف على حيثيات حالة الطرد التي تعرض لها، وحقيقة الحديث الذي دار بينه وبين حكم المباراة، ومعرفة ان حصل تجاوز لفظي من الحكم تجاهه كما اوضح لنا بعد طرده مباشرة".

واوضح ان "ادارة النادي قررت منع جميع لاعبي الفريق من التصريح لأي وسيلة اعلامية دون الحصول على موافقة المكتب الإعلامي للنادي".

وشهدت مباراة الفريق امس امام الشرطة، جدلاً تحكيمياً كبيراً بسبب الانباء التي انتشرت بشأن تعرض ناثان للعنصرية.