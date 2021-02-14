صالح: أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته الخليج 365 ان الاخير "استقبل في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس".

واوضح انه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب".



وأكّد رئيس الجمهورية على "ضرورة التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية، منوّهاً إلى أن أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل".