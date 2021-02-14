انت الان تتابع خبر الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم... أبرز ما حدث اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1908 - انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل. 1918 - الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري. 1949 - إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.



1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي. 1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي. 1989 - الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته آيات شيطانية. 2011 - بدء الاحتجاجات الشعبية في البحرين. عيد الحب 14 / شباط.

