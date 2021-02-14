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الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم... أبرز ما حدث اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1908 - انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل.

1918 - الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.

1949 - إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.


1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.

1989 - الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته آيات شيطانية.

2011 - بدء الاحتجاجات الشعبية في البحرين.

عيد الحب 14 / شباط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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