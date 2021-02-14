انت الان تتابع خبر الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم... أبرز ما حدث اليوم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1908 - انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل.
1949 - إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.
1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.
عيد الحب 14 / شباط.
1918 - الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.
1949 - إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.
1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.
1989 - الخميني يصدر فتوى يهدر بها دم الكاتب سلمان رشدي وذلك بسبب روايته آيات شيطانية.
2011 - بدء الاحتجاجات الشعبية في البحرين.
عيد الحب 14 / شباط.