نائب: تحذيرات العامري من عدوان تركي على سنجار لم تأتِ من فراغ

وقال أبو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "الاتراك متواجدين منذ فترة في شمال العراق وفي مناطق قريبة من الموصل، لكن قضية سنجار خصوصا بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم بشأنها فانه بحاجة الى تعامل بحذر خصوصا بعد تصريحات الرئيس التركي أردوغان بعد الاتفاق"، مبينا ان "تحذيرات رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم تأتِ من فراغ بل بنيت على أسس واقعية وحقيقية ومعلومات دقيقة وما سبقها من تصريحات اردوغان".



واضاف ابو الجون، ان "تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ليس جديدا وهو يمتد الى فترة النظام السابق، بالتالي فعلى الحكومة اليوم في بغداد او اربيل اتخاذ موقف سواء تجاه حزب العمال الذي يقوم بعمليات عدوانية على تركيا تنطلق من الأرض العراقية اضافة الى موقف آخر تجاه العدوان التركي"، لافتا الى انه "للاسف الشديد فان المواقف من حكومتي بغداد واربيل ضبابية تجاه تواجد حزب العمال وبنفس الوقت فهي مواقف خجولة تجاه العدوان التركي".وتابع ان "موقف البرلمان كان واضحا منذ فترة وليس اليوم حين تم التصويت على قرار بإخراج جميع القوات الاجنبية من العراق وليس الامريكية فقط، وهذا يعني شمول القوات التركية ايضا لكنه للاسف كان احادي الجانب ولم يتم تفعيله من قبل السلطة التنفيذية".

واكد ابو الجون، ان "العدوان التركي متوقع على اعتبار انه سبق بتصريحات من اردوغان بهذا الصدد رغم انها لم تكن واضحة بشكل تدخل عسكري ميداني لكن عمليات القصف موجودة بين فترة واخرى، ومن المفترض بحال حصول اي عدوان ميداني بري على سنجار ان يجابه بشكل قوي من قبل الحكومة"، مشددا على "اهمية استقرار وضع سنجار لضمان عودة اهلها اليها من ابناء المكون الايزيدي الذين لاقو الكثير من الظلم والويلات وانتهاكات حقوق الانسان على يد زمر داعش الارهابية".

