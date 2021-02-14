احباط مخطط لاستهداف أبراج الطاقة شمالي ديالى

وقال آمر لواء قوات لواء نداء ديالى للحشد الشعبي زحام الجبوري، ان "قوات اللواء وبمشاركة الاستخبارات أحبطت ليلة أمس محاولة تسلل لعناصر داعش في أطراف ناحية العظيم شمالي ديالى نفذها ثلاثة عناصر من داعش بواسطة دراجة نارية قادمين من مناطق صلاح الدين حاولوا التسلل بين قريتي "أم الحوالي والبو ضعن".



وأضاف الجبوري انه "تم الاستيلاء على الدراجة النارية التي تقل عناصر داعش الى جانب مؤن ومستلزمات حربية ومواد متفجرة كانوا يحملونها في الدراجة النارية"، لافتا الى ان "قوات الحشد عثرت على آثار دماء في مناطق المطاردة ما يرجح ان عناصر التنظيم تمكنوا من إخلاء الداعشي المصاب ولاذوا بالفرار".

وتابع الجبوري ان "قوات اللواء وبمشاركة الاستخبارات شنوا حملة تفتيش وتمشيط لساعات متأخرة ليلة أمس بحثًا عن إرهابيين من داعش تسللوا الى شمالي العظيم وكانوا يرومون استهداف ابراج الطاقة".

