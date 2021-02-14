اليوم.. خمس مباريات في ختام المرحلة 19 لدوري الكرة الممتاز



تستكمل مباريات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الاحد، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

الشرطة سيواجه الصناعات الكهربائية على ملعب الشعب الدولي، فيما يلاقي النفط فريق نفط البصرة على ملعب التاجي. امانة بغداد سيواجه الكرخ على ملعب بغداد ويلاقي نفط الوسط ضيفه الميناء على ملعب النجف الاولمبي واخيرا يواجه الطلبة فريق الكهرباء على ملعب الكهرباء.

