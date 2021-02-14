انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر وسط بغداد



بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاحد، انقاذ فتاة اثناء محاولتها رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار.





وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "دوريات نجدة اليرموك تمكنت من انقاذ فتاة اثناء محاولتها رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار حيث تم مشاهدتها من قبل دورية النجدة المتواجدة ضمن الجسر وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل امر الدورية والتوجه لها وانقاذها قبل رمي نفسها".



واضاف البيان انه "تم تسليمها الى مركز الشرطة اصوليآ حفاظآ على سلامتها".

