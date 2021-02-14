مجلس الوزراء يعلن صرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2019– 2020

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس الوزراء، اليوم الاحد، صرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2019 – 2020.



الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت في بيان تلقته الخليج 365، ،ان "مجلس الوزراء، قرر وبناءً على ما عرضه وزير التجارة عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السادسة المنعقدة في 9/2/2021".



واضاف انه" تم صرف مبلغ مئة مليار دينار من رصيد الشركة العامة لتجارة الحبوب، وتوزيعها لتسديد دفعة من مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي (2019 – 2020)،على أن يستقطع المبلغ المذكور لاحقاً، عند تسلم مبالغ مستحقات الفلاحين من وزارة المالية".