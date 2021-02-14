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مجلس الوزراء يعلن صرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2019– 2020

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس الوزراء، اليوم الاحد، صرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2019 – 2020.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت في بيان تلقته الخليج 365، ،ان "مجلس الوزراء، قرر وبناءً على ما عرضه وزير التجارة عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السادسة المنعقدة في 9/2/2021".

واضاف انه" تم صرف مبلغ مئة مليار دينار من رصيد الشركة العامة لتجارة الحبوب، وتوزيعها لتسديد دفعة من مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي (2019 – 2020)،على أن يستقطع المبلغ المذكور لاحقاً، عند تسلم مبالغ مستحقات الفلاحين من وزارة المالية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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