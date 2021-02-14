هيئة التقاعد تنفي إضافة شهادة الإعدادية للمحالين سابقاً

المكتب الإعلامي لهيئة التقاعد الوطنية ذكر في بيان تلقته الخليج 365، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن إضافة شهادة الاعدادية وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين سابقاً ومراجعة الهيأة في هذا الشأن".



ونوهت الهيئة خلال البيان الى أنه "لا صحة لتلك الأخبار المتداولة وعدم مراجعة الهيأة بهذا الخصوص، داعية الى متابعة الصفحة الرسمية لهيأة التقاعد الوطنية فقط في نشر الاخبار والمستجدات".