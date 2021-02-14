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كرستيانو يعلق على خسارة يوفنتوس امام نابولي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-14 | 08:03

كرستيانو يعلق على خسارة يوفنتوس امام نابولي

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حرص البرتغالي نجم يوفنتوس، على رفع معنويات فريقه، بعد الهزيمة من نابولي في ، وقبل مواجهة بورتو في .
وسقط يوفنتوس أمام نابولي بهدف دون رد، في الجولة 22 للسيريا آ، من ركلة جزاء سجلها لورينزو إنيسني.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وضع رونالدو صورة له رفقة لاعبي البيانكونيري، مغردًا: "هذه الهزيمة لن تحبطنا! دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري الأبطال".


ويحل اليوفي ضيفًا على بورتو يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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