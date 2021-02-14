7 صهاريج تحمل مادة الأوكسجين تدخل العراق قادمة من الكويت

وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

واضافت "للحاجة الملحة واستغاثة دائرة صحة محافظة البصرة تم وعلى الفور إدخال مادة الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين بواقع (7) صهاريج بوزن (140 طن) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها عبر منفذ سفوان الحدودي".

