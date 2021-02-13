الخدمة الاتحادي يكشف عن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات

بغداد - ياسين صفوان - كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، عن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات.



وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "واحدا من أهم مجالات الاصلاح الاقتصادي هو إعادة هيكلة المؤسسات وبما ينسجم مع استراتيجية المشروع الاقتصادي".

وأكد أن "المجلس يعمل حاليا وبشكل جدي وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات على اعادة الهيكلة والترشيق لها وبما ينسجم مع أهداف كل واحدة منها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، مؤخراً، على تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في مسار الاصلاح الاقتصادي.