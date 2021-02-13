انت الان تتابع خبر المالية النيابية: موازنة 2021 لبت احتياجات كل شرائح المجتمع العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، اليوم السبت، إن الموازنة المالية لعام 2021 لبت احتياجات كل شرائح المجتمع العراقي.

