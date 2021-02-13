انت الان تتابع خبر المالية النيابية: موازنة 2021 لبت احتياجات كل شرائح المجتمع العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، اليوم السبت، إن الموازنة المالية لعام 2021 لبت احتياجات كل شرائح المجتمع العراقي.
وأكد الجبوري خلال حديثه لنشرة أخبار لسومرية، أنه "تم زيادة ايرادات الوزارات وجميع المحافظات بشكل عادل لاسيما المحافظات النفطية".
وأضاف الجبوري أن "اللجنة المالية النيابية بانتظار توافق الكتل السياسية على حصة كردستان"، معتبراً أن "صلاحية تغيير الدولار ليس من صلاحيات مجلس النواب، والسياسية المالية والنقدية هي صلاحية حكومية بحتة".