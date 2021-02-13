اعتقال متهم بـ'الارهاب' في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - القت شرطة كركوك، اليوم السبت، على متهم وفق المادة 4 ارهاب في المحافظة.



وقالت شرطة كركوك في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه انه "ستمرارا للعمليات الاستباقية تم القاء القبض على المتهم شاكر محمود محمد مهدي الرفيعي في ناحية شوان عنوان السكن السابق صلاح الدين الاسحاقي حاليا يسكن طق طق مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب صادرة من محكمه تحقيق صلاح الدين بالتعاون مع شعبة اس وامن فق٨ الفوج الاول ل٣١".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمه الى استخبارات ومكافحه ارهاب كركوك لاتخاذ الاجراءات القانونيه اصوليا".